28 октября в Московском доме национальностей прошёл вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии, физика-атомщика Амира Амаева

Амир Джабраилович Амаевм родился 28 декабря 1921 г. в селе Унчукатль Лакского района. С 13 лет начал учебу на подготовительном отделении Махачкалинского механического техникума им. Серго Орджоникидзе. Вскоре техникум стал учебной базой военного завода № 182 («Дагдизель») в Каспийске, крупнейшего в то время производителя торпед в мире.

В феврале 1942 года Амаев, имея бронь, добровольно ушел на фронт, был командиром взвода. 8 мая 1943 года под Новороссийском получил тяжелое ранение, был комиссован. Проходил длительное лечение.

После войны в августе 1945 года он поступил в Московский механический институт (впоследствии МИФИ) и успешно окончил его в 1950-м. В числе специально отобранных молодых специалистов по заявкам 1-го Главного управления он был направлен в секретную лабораторию № 2, которой руководил всемирно известный ученый Игорь Васильевич Курчатов. В 1956 году за участие в создании атомного реактора первой атомной подводной лодки «Ленинский комсомол» Амаев был награжден медалью «За трудовое отличие», а в 1958 году – орденом Трудового Красного Знамени.

Амаев Амир – доктор технических наук, профессор, лауреат премий Совета Министров СССР (1991), Минатома СССР и РФ (1986, 2001), им. И. В. Курчатова (1979, 1989), ВДНХ СССР (1984). Он заслуженный деятель науки Дагестана, заслуженный ветеран Института атомной энергии им. Курчатова, ветеран атомной энергетики и промышленности, член ученых советов по присуждению ученых степеней докторов наук, член совета жюри по присуждению премий им. И.В. Курчатова, кавалер многих орденов и медалей, автор нескольких монографий и ряда изобретений. Имеет личное поздравление от В. В. Путина.

А.Д. Амаев являлся одним из организаторов землячества Дагестана (начало 1960-х годов), а затем в 1989 году Московского центра культуры «Дагестан». Возглавлял более 25 лет ассоциацию ветеранов центра и внес огромный вклад в воспитание молодёжи. Открывая мероприятие, президент МЦК «Дагестан» А. Гусейнов особо подчеркнул, что жизненный опыт Амира Амаева, его отзывчивость, простота и доступность, любовь к Дагестану и дагестанцам и сегодня являются достойным примером для всех, кто его знал, для представителей молодого поколения. Вечер памяти сопровождался музыкальными и танцевальными композициями в исполнении мастеров культуры Москвы и Дагестана.