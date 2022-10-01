28 новых санитарных машин передали медицинским организациям Дагестана

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в церемонии передачи 28 новых санитарных машин медицинским организациям республики.

Премьер-министр поприветствовал главврачей муниципальных больниц, которые приехали в столицу за выделенным автотранспортом и отметил, что в последние годы республиканские власти уделяют большое внимание вопросу обеспечения качественной инфраструктурой сферу здравоохранения.

28 брендированных автомобиля марки Лада Гранта выехали с центральной площади Махачкалы и направились в 18 муниципальных районов, где будут обеспечивать своевременность и доступность первичной медико-санитарной помощи.