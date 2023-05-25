28 мая традиционно отмечается День Пограничника

В этот день в 1918 году декретом Совета народных Комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника СССР установлен в 1958 году. Ну, а в современной России праздник появился в соответствии с Указом президента России от 23 мая 1994 года. С целью возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск.

В образовательных организациях Дербентского района были проведены мероприятия, классные часы, размещены элементы наглядной агитации, посвященные Дню пограничника.