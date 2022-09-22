27 сентября 2022 года на территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут референдумы по вопросу вхождения указанных регионов в состав Российской Федерации

Для проживающих за пределами этих регионов будут организованы избирательные участки в России, в том числе и в Республике Дагестан.

Проведением голосования на территории РД занимаются четыре УИК референдумов ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, содействие участковым комиссиям окажет Избирательная комиссия Республики Дагестан.

Голосование пройдет в следующие сроки:

с 23 по 26 сентября 2022 года – вне помещения для голосования;

27 сентября 2022 года – в четырех помещениях для голосования, расположенных в здании Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, д. 43.

По вопросам участия в референдуме обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму:

8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон;

8 (8722) 68-30-72 – «горячая линия» в Республике Дагестан.