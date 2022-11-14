27 новых ФАПов введены в эксплуатацию в 2022 году в Дагестане

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по вопросу ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения.

Как отметил глава кабмина, на 10 ноября 2022 года из запланированных ко вводу в этом году 51 ФАПа получили лицензии и введены в эксплуатацию только 27 ФАПов, а по отставшим 16 ФАПам степень технической готовности составляет от 5 до 50%.

«В целом кассовое исполнение мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» на текущий день одно из самых низких — 58,2 %», — выразил свое недовольство глава кабмина.

В то же время премьер-министр региона раскритиковал деятельность органов местного самоуправления за несвоевременное завершение ремонтных работ и срыв сроков сдачи объектов, подчеркнув, что такие темпы выполнения мероприятий создают угрозу срыва реализации нацпроекта.