27 мая республиканские библиотеки приглашают посетителей на «Библионочь-2023»

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в нашей стране уже в 12-й раз. Главная тема в этом году — «Читаем вместе».

Большое внимание уделят празднованию 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В библиотеках прозвучат строки его стихотворений на национальных языках, а также откроется выставка «Дагестан — душа Расула».

В рамках акции запланированы встречи с современными писателями, поэтами, художниками и артистами прославленного ансамбля «Лезгинка», который в этом году празднует свой 65-летний юбилей!

Для детей пройдут интересные игры, музыкальные миксы, мастер-классы по ораторскому искусству, бисероплетению, оригами и другим видам творчества.