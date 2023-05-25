Общество

27 мая республиканские библиотеки приглашают посетителей на «Библионочь-2023»

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Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в нашей стране уже в 12-й раз. Главная тема в этом году — «Читаем вместе».

Большое внимание уделят празднованию 100-летия народного поэта Дагестана  Расула Гамзатова. В библиотеках прозвучат строки его стихотворений на национальных языках, а также откроется выставка «Дагестан — душа Расула».

В рамках акции запланированы встречи с современными писателями, поэтами, художниками и артистами прославленного ансамбля «Лезгинка», который в этом году празднует свой 65-летний юбилей!

Для детей пройдут интересные игры, музыкальные миксы, мастер-классы по ораторскому искусству, бисероплетению, оригами и другим видам творчества.

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