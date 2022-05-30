27 конкурсантов признаны победителями регионального чемпионата «Абилимпикс»

Подведены итоги регионального чемпионата «Абилимпикс», в котором приняли участие более ста пятидесяти конкурсантов. В общей сложности в чемпионате было двадцать две компетенции, соревнования в рамках чемпионата проходили на восьми площадках в Махачкале и Хасавюрте.

По итогам конкурса первое место заняли двадцать семь конкурсантов, второе место у 30 человек, бронза у двадцати четырёх участников. Победители регионального этапа будут представлять республику в Национальном чемпионате в городе Москва.