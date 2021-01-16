Экономика

27 гектаров интенсивных садов будет заложено в Дагестане

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ООО «Сапфир» реализует в Дербентском районе Дагестана инвестиционный проект — создание интенсивных садов косточковых культур: черешни, нектарина, персика, сливы, абрикоса.

Предприятие уже позаботилось о создании соответствующей инфраструктуры на территории: имеется водоем на 7 000 кубометров, система фильтрации, кабельный полив, насосная станция.

Министр сельского хозяйства РД Шарип Шарипов посетил хозяйство, ознакомился с проектом, отметил уровень. Он подчеркнул важность садоводства для сельского хозяйства Дагестана. Глава ведомства сообщил, что на сегодняшний день интенсивное хозяйство занимает 3,7 тысяч гектаров.

Отметим, что данное направление развития сельского хозяйства получает господдержку.

В процессе визита Шарип Шарипов обратил внимание на необходимость перехода на внедрение современных технологий в данную отрасль, в связи с чем уделено внимание разработке комплекса мер стимулирования перехода к современным агротехнологиям.

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