27 августа — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОНКОЦЕНТРЕ — скрининг опухолей молочной железы

Основной целью программы является информирование женщин о раке молочной железы, а также ранняя диагностика.

Акция будет проводиться в субботу, 27 августа, с 9:00 до 13:00, в новом корпусе РОЦ по адресу Гайдара Гаджиева 24 (Акушинского 24).

Уважаемые пациенты, приходите в средствах индивидуальной защиты — мероприятие будет проводиться с соблюдением масочно-перчаточного режима.

БЕСПЛАТНО и БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ:

⁃ консультация маммолога

По показаниям:

⁃ маммография

⁃ УЗИ молочных желёз

⁃ тонкоигольная аспирационная биопсия

⁃ трепанобиопсия.

При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Основной целью программы является информирование населения, а также ранняя диагностика онкологических заболеваний.