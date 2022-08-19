Здравоохранение

27 августа — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОНКОЦЕНТРЕ — скрининг опухолей молочной железы

Оставить комментарий

Основной целью программы является информирование женщин о раке молочной железы, а также ранняя диагностика.

Акция будет проводиться в субботу, 27 августа, с 9:00 до 13:00, в новом корпусе РОЦ по адресу Гайдара Гаджиева 24 (Акушинского 24).

Уважаемые пациенты, приходите в средствах индивидуальной защиты — мероприятие будет проводиться с соблюдением масочно-перчаточного режима.

БЕСПЛАТНО и БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ:
⁃ консультация маммолога
По показаниям:
⁃ маммография
⁃ УЗИ молочных желёз
⁃ тонкоигольная аспирационная биопсия
⁃ трепанобиопсия.

При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

Основной целью программы является информирование населения, а также ранняя диагностика онкологических заболеваний.

Также читают:

Более 7000 доз противоковидной вакцины поступило в...
Штамм "омикрон" распространяется быстрее штамма "д...
Дагестан будет поставлять мясо в Саудовскую Аравию
В Агульском районе вакцинируются специалисты госуч...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.