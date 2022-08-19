27 августа — ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ОНКОЦЕНТРЕ — скрининг опухолей молочной железы

Основной целью программы является информирование женщин о раке молочной железы, а также ранняя диагностика.
Акция будет проводиться в субботу, 27 августа, с 9:00 до 13:00, в новом корпусе РОЦ по адресу Гайдара Гаджиева 24 (Акушинского 24).
Уважаемые пациенты, приходите в средствах индивидуальной защиты — мероприятие будет проводиться с соблюдением масочно-перчаточного режима.
БЕСПЛАТНО и БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ:
⁃ консультация маммолога
По показаниям:
⁃ маммография
⁃ УЗИ молочных желёз
⁃ тонкоигольная аспирационная биопсия
⁃ трепанобиопсия.
При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.
Основной целью программы является информирование населения, а также ранняя диагностика онкологических заболеваний.