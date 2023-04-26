Культура

27 апреля Дагестанская филармония откроет XVI Международный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»!

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Ежегодно он реализуется в рамках национального проекта «Культура».

В программе главного музыкального форума года — концерты на любой вкус: инструментальные, вокальные, джазовые программы, народная музыка и эстрада.

В этом году в фестивале примут участие известные исполнители из Москвы, Махачкалы, Челябинска, Ростова-на-Дону.

Международный статус фестиваля поддержит участник из Франции — дирижер и вокалист(баритон) Йоаким Коффинье Барри .

Билеты можно приобрести на сайте dagfilarmoniya.ru, в том числе по Пушкинской карте.

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