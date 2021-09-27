26 сентября начал свою работу VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

В эти минуты на базе Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» проходит церемония открытия восьмого Международного межрелигиозного молодежного форума. В официальном открытии мероприятия принимает участие врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов. По словам руководителя республики, межрелигиозный форум вносит весомый вклад в укрепление диалога культур представителей разных вероисповеданий, способствуя укреплению мира и согласия не только в республике, но и на всем Северном Кавказе. Данное мероприятие организовано Министерством по национальной политике и делам религий РД, Муфтиятом Дагестана, Махачкалинской епархией и ЦРО иудейских общин Дагестана. Форум продолжит свою работу до третьего октября.

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