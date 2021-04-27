26 апреля стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства

Около шести тысяч объектов представлены в онлайн голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» на платформе za.gorodsreda и на портале Госуслуг. Голосование продлится чуть более месяца с 26 апреля по 30 мая и принять участие в нём могут граждане старше четырнадцати лет. Среди дагестанских проектов в голосовании представлены объекты из девяти городов региона. Для организации голосования в республике создан штаб с привлечением двухсот семидесяти волонтеров, каждый из которых прошел онлайн-обучение и инструктаж. Дополнительная информация по тел. +7(928) 570-34-66.

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