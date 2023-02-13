25 многоквартирных домов исключены из реестра проблемных объектов

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц провел заседание Правительственной комиссии, на которой были рассмотрены вопросы приведения самовольно возведенных на территории региона многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиями.

Мажонц напомнил, что комиссия была создана в 2021 году в соответствии с поручением Президента России, направленным на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в регионе многоквартирных домов с нарушением установленных градостроительных норм.

457 незаконно построенных домов в зависимости от ситуации в каждом отдельном случае принимается решение в части их введения в оборот или сноса.

Минстрой РД вместе с Дагестанским фондом по урегулированию обязательств застройщиков перед участниками долевого строительства разработаны и согласованы со всеми ответственными исполнителями планы мероприятий, объединенные в группы по степени строительной готовности объектов.

Из реестра самовольно возведённых домов мы планируем исключить и ввести в эксплуатацию еще 5 домов, расположенных на территории Махачкалы. На сегодняшний день строительство всех каркасов приостановлено, но право собственности на земельные участки оформлены.

Застройщики готовы привести МКД в соответствие техническим регламентам. Для этого им обратиться в судебные инстанции для получения решения о признании права собственности и достроить указанные многоквартирные дома за счет собственных средств.

«Подчеркну, что без нашего разрешения в этих домах не должна быть перепродажа квартир. На сегодняшний день застройщик доложен понимать, что это товар ограниченного оборота, потому что это вовсе не товар. Застройщик сможет это сделать тогда, когда дом будет достроен по всем правилам, и тогда все интересы населения будут защищены и сохранены. Мы делаем эту работу, чтобы помочь людям в трудной ситуации. Это задача номер один – чтобы люди почувствовали, что мы исправляем сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Уверен, проводимая работа позволит решить множество накопившихся проблем, с которыми ежедневно сталкиваются наши земляки», – отметил Мажонц.