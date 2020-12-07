240 инвалидов Дагестана получат субсидии на жилье в 2021 году

Минстрой Республики Дагестан планирует продолжить реализацию программы субсидирования покупки жилья инвалидами. На предстоящий год на эти цели из республиканского бюджета будет выделено 300 миллионов рублей. Такой объем финансов позволит оказать господдержку 240-250 инвалидам или семьям с инвалидами.

Напомним, программа реализуется с 2019 года и за это время свидетельств на субсидии выдано на более чем 880 миллионов рублей.

Для получения субсидий на жилье необходимо выполнить условие — вложение собственных средств в размере не менее 750 тысяч рублей. В то же время максимальный объем субсидироввния не превышает 1 миллиона 823 тысяч рублей.

Субсидирование носит заявочный характер. Подать заявку можно в МФЦ или в Минстрой Дагестана.