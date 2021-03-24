24 марта — День борьбы с туберкулезом

В 1982 году ВОЗ был учрежден День борьбы с туберкулезом. Дата этого события выбрана не случайно. В 1882 году немецким микробиологом Робертом Кохом был выявлен возбудитель туберкулеза, который именовали бациллой Коха. На это ушло 17 лет лабораторных исследований, что позволило шагнуть вперед в понимании природы данного заболевания и выявлении методов его лечения. А в 1887 году был открыт первый противотуберкулезный диспансер.

В 1890 году Роберт Кох получил вытяжку туберкулезных культур — туберкулин. На врачебном конгрессе он заявил о профилактическом и, возможно, лечебном действии туберкулина.

Благодаря этим и дальнейшим открытиям в 1921 году впервые был вакцинирован прививкой БЦЖ новорожденный ребенок. Это послужило постепенному сокращению массовых заболеваний и развитию продолжительного иммунитета к туберкулезу.

Несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении этого недуга, он все равно является одним из опасных заболеваний, требующих серьезного и продолжительного лечения, а также раннего диагностирования.

Главное о заболевании

Туберкулез — инфекционное заболевание человека, а также животных вызванное микобактериями. В основном наблюдается поражение легких, реже можно встретить поражение костной ткани, суставов, кожи, мочеполовых органов, глаз. Общими симптомами легочного туберкулеза являются кашель, иногда с кровью и мокротой, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Болезнь передается воздушно-капельным путем, но есть вероятность заразиться через вещи больного, через пищу (молоко больного животного, яйца). Степень риска развития туберкулеза у зараженных составляет 5-15%.

Однако она значительно выше у людей с ослабленным иммунитетом, диабетом, недостаточностью питания, курящих, маленьких детей и пожилых,

Если человек испытывает частые переохлаждения, живет в сыром, плохо отапливаемом помещении, также велика вероятность распространения болезни.

Часто туберкулез никак не проявляет себя на ранних стадиях. При появлении явных признаков, он может уже вовсю развиваться, а при отсутствии своевременного и качественного лечения неминуем летальный исход.

В связи с этим лучшей профилактикой является ежегодное медобследование и проведение флюорографического обследования. Поддержание здорового образа жизни, физическая активность, прогулки на свежем воздухе являются не менее важными составляющими в профилактике заболевания. Что касается детей, в качестве профилактических мер новорожденным принято ставить прививку БЦЖ при отсутствии противопоказаний, а в дальнейшем ежегодно проводить реакцию Манту для выявления заболевания на раннем этапе.

Интересные факты

— Туберкулез — одна из десяти основных причин смерти в мире.

— По данным ВОЗ примерно одна треть мирового населения инфицирована бактерией туберкулеза, но заболевает только небольшая доля этих людей.

— За многие годы бацилла Коха научилась эволюционировать и на сегодняшний день встречается туберкулез, устойчивый к большинству лекарственных препаратов.

— Этот недуг уничтожается очень сложно и долго. Требуется принимать несколько лекарственных препаратов одновременно в течение полугода, а в некоторых случаях и до двух лет. Зачастую требуется хирургическое вмешательство.

Агульская ЦРБ