24 июня состоится Парад Победы в городе Каспийске

24 июня 2020 года на территории Махачкалинского местного гарнизона в городе Каспийске состоится Парад Победы. Об этом на совещании Совета Безопасности РД 2 июня сообщил командующий Каспийской флотилией Сергей Пинчук.

Он отметил, что в параде войск, посвященном семидесятипятилетнему юбилею Победы в ВОВ, будут принимать участие в общей сложности около полутора тысяч человек: 1062 участника от Министерства Обороны и 370 человек от других ведомств.

Планируется задействовать в параде тридцать три единицы техники, семь кораблей и десять единиц авиации. Начало парада намечено на 10:00, а в 22:00 будет запущен праздничный салют. Командование парадом будет осуществлять контр-адмирал Николай Якубовский, принимать парад будет Сергей Пинчук.