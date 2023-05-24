23 вопроса рассмотрели на очередной сессии Народного Собрания Дагестана

Сегодня, 24 мая, состоялась 23-я (майская) сессия Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Открыл и вел спикер парламента дагестанского парламента Заур Аскендеров.

В повестке дня сессии — 23 вопроса.

В рамках традиционной «разминки» депутат от фракции «КПРФ» Махмуддибир Каримов на примере Гунибского района затронул вопросы энергоснабжения, газификации и водообеспечения в селах горной части Дагестана.

С информацией по вопросу внедрения проектов планировки территории городов Республики Дагестан выступил депутат от фракции «Справедливая Россия – За правду» Марат Алияров. Для решения застарелых градостроительных проблем республики он предложил внедрить проекты планировки территорий и установить границы их развития в каждом городе.

О проблемах людей с ограниченными возможностями говорил в своем выступлении депутат Гасан Османов, представляющий фракцию «Единая Россия». В частности, среди острых проблем людей с ОВЗ депутат назвал вопросы доступной среды, доступного образования, доступного жилья и трудоустройства. Он предложил создать мультимедийную карту, где будут указаны места с доступной средой.

Затем председатель Комиссии Народного Собрания по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Ильяс Мамаев проинформировал сессию о том, что решением Президиума ДРО партии «Единая Россия» и Избирательной комиссии Республики Дагестан, освободившийся мандат депутата Народного Собрания передан следующему по списку кандидату от партии Девлетхану Алиеву.

В рамках «правительственного часа» был рассмотрен вопрос «О принимаемых мерах по социальной защите населения в Республике Дагестан». С докладом выступил министр труда и социального развития РД Мурад Казиев.

Он сообщил о том, что социальную помощь незащищённым слоям населения оказывают 183 подведомственных учреждения. Наблюдается положительная динамика роста заработной платы по республике на 9,9%. Пособия по безработице получают 44,5 тысяч человек. Проведено 690 ярмарок вакансий и трудоустроено более 3 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных составила 15,7 тыс. человек – это минимальный показатель с 1991 года. Социальный контракт заключили более 7 тысяч человек. Проведена и другая работа.

Затем Мурад Казиев ответил на вопросы депутатов, касающиеся трудоустройства инвалидов, оказания социальных услуг для одиноко проживающих граждан, эффективности предоставления социальных контрактов и другие.

Содокладчиком по данной теме выступил председатель Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев.

Парламентарий остановился на некоторых проблемах. Было отмечено, что, невзирая на комплекс государственных мер, предоставляемых незащищенным слоям населения, все еще остаются проблемы, касающиеся выплат пособий на детей, в том числе по нацпроекту «Демография», заключения социальных контрактов, очередей на земельный участок и социальное жилье и другие. Он также озвучил предложения по решению обозначенных проблем.

По итогам обсуждения было принято соответствующее постановление.

Заур Аскендеров, в свою очередь, подчеркнул важность рассмотренного вопроса, которому уделяет особое внимание и Глава республики. «Отмечу, что и депутатский корпус, понимая важность и актуальность проблемы, придает большое значение мерам социальной поддержки нуждающихся категорий граждан. К ним должно быть особое отношение. Все они нуждаются в защите и поддержке государства», — сказал спикер парламента.

Он предложил депутатам при личных приемах и встречах с жителями муниципалитетов совместно с работниками подведомственных Минтруду учреждений социальной защиты решать системно и оперативно их вопросы, в том числе касающиеся обеспечения мер социальной поддержки участников СВО и членов их семей.

На сессии в двух чтения был рассмотрен проект закона «О поправке к Конституции Республики Дагестан». Было отмечено, что в главный закон вносится техническая поправка, касающаяся наименования государственного органа, обеспечивающего деятельность Главы Республики Дагестан и Правительства республики, осуществляющего контроль за исполнением принятых ими решений.

Во втором окончательном чтении сессия приняла проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Речь идет о предоставлении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также расходов на уплату взносов на капремонт. Также членам семей участников СВО будет оказываться содействие в трудоустройстве, устанавливается 10%-ная квота на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий

Заур Аскендеров, комментируя проект закона, указал на его важность и актуальность, а также выразил уверенность, что предусмотренные Законом дополнительные меры станут реальной поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей и позволят повысить престиж военной службы. «Мы обязаны держать руку на пульсе, чтобы наши защитники знали, что они и их близкие не одиноки в решении своих проблем. Это наш с вами долг!», — подчеркнул он.

В ходе сессии были внесены изменения в некоторые действующие законы республики. Среди них – «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике Дагестан», «О ветеринарии», «О физической культуре и спорте в Республике Дагестан» и другие.

Ряд законопроектов сессия рассмотрела в первом чтении. Среди них проекты законов: регламентирующий статус, деятельность, задачи и полномочия Государственного секретаря Республики Дагестан, устанавливающий обязанность лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан и депутатов уведомлять органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

В первом чтении также был рассмотрен законопроект, которым вносятся изменения в Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан», разработанный группой депутатов во главе со спикером парламента Зауром Аскендеровым.

Было отмечено, что действующий республиканский закон был принят 15 лет назад и в значительной мере устарел. Необходимость принятия проекта закона в новой редакции связана с изменениями как условий функционирования экономики Российской Федерации и ее субъектов, в том числе и Республики Дагестан, так и обновлением законодательства РФ.

Депутаты на сессии рассмотрели в двух чтениях проект закона, которым вносятся изменения в Закон РД «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». После первого чтения, в перерыве сессии, прошло заседание Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике, в ходе которого состоялось обсуждение законопроекта. Затем законопроект был принят во втором чтении.

Сразу в двух чтениях был рассмотрен проект закона «О роспуске представительного органа сельского поселения «сельсовет «Хубарский» Казбековского района Республики Дагестан». Такое решение было принято в связи с не проведением в течение трёх месяцев подряд правомочного заседания.

Сессия также рассмотрела вопросы об утверждении и отклонении кандидатур членов Общественной палаты Республики Дагестан. Всего было поддержано 15 кандидатур, отклонено — 40. Были приняты соответствующие постановления Народного Собрания РД.

Досрочно были прекращены полномочия депутата Народного Собрания Республики Дагестан Юсупа Умавова. Он также освобожден от должности председателя Комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству на основании поданного заявления.

На данную должность депутаты избрали Алавудина Мирзабалаева, освободив его от должности заместителя председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по бюджету, финансам и налогам.

Депутат Магомед Алиханов избран на должность заместителя председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по бюджету, финансам и налогам.

После рассмотрения повестки дня сессии, Заур Аскендеров представил депутатам нового руководителя пункта отбора на военную службу по контракту в республике капитана Алексея Иванова.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин издал директиву о расширении численности Вооруженных Сил Российской Федерации. В связи с этим было принято решение о формировании на территории нашей республики пункта отбора на военную службу по контракту», — пояснил спикер парламента.

Алексей Иванов вкратце проинформировал депутатов о целях и задачах пункта, среди которых — агитационно-информационная работа по отбору кандидатов на контрактную службу, учет обратившихся, ознакомление их с условиями контрактной службы и другая работа. Он также отметил, что необходимо взаимодействие со всеми структурами государственной и муниципальной власти.

Затем руководитель пункта ответил на вопросы депутатов.

Заур Аскендеров отметил, что взаимодействие парламента с руководством пункта возложено на заместителя Председателя Народного Собрания Камила Давдиева. Он призвал депутатов подключиться к информационно-разъяснительной работе.

Завершилась сессия вручением Почетной грамоты Народного Собрания РД депутату Гаджиеву Азаду Яхьяевичу за развитие парламентаризма и многолетний добросовестный труд.