Экономика

23 миллиона рублей грантов выделяет Дагестан на реализацию социальных проектов

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Руководитель Минтруда РД Мурад Казиев провел семинар-трегинг «От идеи до проекта» для НКО, реализуюзих социальные проекты. Здесь он отметил, взросшее внимание к социальным проектам, что подтверждается увеличением финансирования грантовой помощи.

Так, если в самом начале она составляла 5 млн рублей, то в 2023 году составляет 23 млн рублей. Для получения грантовой помощи проекты должны пр есть участие в конкурсе. Семинар-тренинг был призван в том числе оказать помощь в правильном оформлении конкурсных проектов с последующей реализацией.

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