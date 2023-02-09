23 миллиона рублей грантов выделяет Дагестан на реализацию социальных проектов

Руководитель Минтруда РД Мурад Казиев провел семинар-трегинг «От идеи до проекта» для НКО, реализуюзих социальные проекты. Здесь он отметил, взросшее внимание к социальным проектам, что подтверждается увеличением финансирования грантовой помощи.

Так, если в самом начале она составляла 5 млн рублей, то в 2023 году составляет 23 млн рублей. Для получения грантовой помощи проекты должны пр есть участие в конкурсе. Семинар-тренинг был призван в том числе оказать помощь в правильном оформлении конкурсных проектов с последующей реализацией.