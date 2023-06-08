23 июня в Дагестане пройдет II федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Участники ярмарки трудоустройства смогут не только подобрать подходящую вакансию, но и спланировать свою карьеру.

Ярмарка пройдет в городе Махачкале на площадке Аварского музыкально-драматического театра с 15.00 до 19.30 часов.

На ярмарке будут представлены около тысячи вакансий по Республике Дагестан и более 6 000 из других регионов страны.

Свободные вакансии представят более около 100 предприятий, в том числе АО «Завод Дагдизель», АО «Завод им. Гаджиева», АО «Концерн КЭМЗ», ООО «Каспийский завод стекловолокна», АО «Мостоотряд-99», ОАО «Денеб», ООО «2 ГИС-Дагестан», ООО «Визаж-косметикс», ООО «Фирма АС», ООО «Опт-Трейд-Лимитед», ООО «З&M-ГРУПП», сеть кафе «Павлония» и многие другие.

Соискатели узнают о наиболее востребованных на рынке труда вакансиях, и о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти соответствующее переобучение. Организаторы ярмарки ознакомят участников с мерами государственной поддержки при трудоустройстве или переезде в другой регион.

«Во II — федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства будут представлены работодатели из самых различных отраслей, от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Всероссийская ярмарка это уникальная возможность пройти собеседование с несколькими работодателями и найти работу, как в Дагестане, так и за его пределами. Для соискателей ярмарки будут представлены привлекательные вакансии от крупных предприятий, мастер-классы, тренинги, панельные дискуссии, квест-игра, дегустация традиционных блюд, презентация изделий народных промыслов и национальных брендов, а также красочная концертная программа», — рассказал Министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев.

Отметим, что в ярмарке примут участие эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Карьерные консультанты Махачкалинского центра занятости помогут индивидуально спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую для вас вакансию.

Подробная программа мероприятия опубликована на сайте Минтруда Дагестана по ссылке