23 двора Махачкалы будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в столице республики будут отремонтированы двадцать три дворовых территории. Об этом сообщил врио вице-премьера РД Манвел Мажонц, отметив, что на реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование в размере свыше ста шестидесяти восьми миллионов рублей. На эти средства планируется установить детские и спортивные площадки, отремонтировать проезды и тротуары, уличное освещение, установить лавочки и урны. Важным моментом является тот факт, что при разработке проектов к обсуждению организационных вопросов будут привлекаться жители данных районов.

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