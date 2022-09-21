Общество

22 сентября в Махачкале пройдет молодежный форум общественных сил «Za Дагестан»

Оставить комментарий

Организатором мероприятия выступает Минмолодежи Дагестана. Регистрация на форум — с 9.00. Пленарное заседание пройдет в Доме дружбы в 10.00.

Целью Форума является создание условий для успешной самореализации молодежи, распространение эффективных моделей и форм ее участия в общественно-политической жизни республики, привлечения молодых граждан к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач республики. Участниками Форума станут более 800 молодых дагестанцев в возрасте от 18 до 35 лет.

Также читают:

Мустафа Билалов выразил мнение по поводу выделения...
В детском саду "Улыбка" с. Фите
Сажид Сажидов – лауреат премии «Добрые руки»
Ризван Мурадов призвал снизить цены на топливо

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.