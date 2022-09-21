22 сентября в Махачкале пройдет молодежный форум общественных сил «Za Дагестан»

Организатором мероприятия выступает Минмолодежи Дагестана. Регистрация на форум — с 9.00. Пленарное заседание пройдет в Доме дружбы в 10.00.

Целью Форума является создание условий для успешной самореализации молодежи, распространение эффективных моделей и форм ее участия в общественно-политической жизни республики, привлечения молодых граждан к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач республики. Участниками Форума станут более 800 молодых дагестанцев в возрасте от 18 до 35 лет.