218 территорий в Дагестане будут благоустроены в рамках программы «Жилье и городская среда»

19 марта на заседании проектного комитета по реализации программы «Жилье и городская среда», произошедшем под руководством зампредседателя Правительства РД Батыра Эмеева, обсудили реализацию проектов программы на территории республики в 2021 году.

Врио министра Минстроя РД Мурад Алиев сообщил, что за текущий год в Дагестане будет благоустроено 218 территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Из них 48 территорий в районах Дагестана, 81 двор и 137 общественных мест.

На данные цели выделены из бюджета средства в размере 908.2 миллионов рублей.

Как подчеркнул Батыр Эмеев, выделенные средства должны быть освоены качественно и в срок.