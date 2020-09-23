21 сентября в учреждения сферы образования муниципалитета была доставлена партия бытовой техники, дезинфекторов и бытовой химии

Холодильники, мясорубки, столы для разделывания продуктов, мойки, газовые плиты, – весь этот ассортимент был передан в школы муниципалитета. Дополнительно, в школы доставлены антисептики, дозаторы и другие санитарно-гигиенические принадлежности для учащихся.

Например, в МКОУ «Хутхульская СОШ» все вышеперечисленное было доставлено 21 сентября.

По словам повара Курбановой Цийварз Магомедиевны, новое оборудование позволит качественно улучшить процесс приготовления горячего школьного питания для детей.