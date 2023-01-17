Культура

21 февраля в Большом зале Русского драматического театра состоится официальный старт Года Расула Гамзатова

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Музыкально-поэтическую композицию представят актеры дагестанских театров, хореографических коллективов и народного хора. В сценографии и видеоряде будут использованы темы работы Халилбека Мусаясула «Забытая песня Дагестана», прозвучит голос Расула Гамзатова в записи.

Вместе с тем, в Национальной библиотеке Дагестана уже завтра начнется проект «Гамзатовская среда»: аудио-трансляции поэтического наследия на русском языке и языках народов Дагестана будут проходить каждую среду в течение всего года в открытом пространстве главной библиотеки республики.

Как сообщила в своем докладе главе Дагестана министр Зарема Бутаева, основные мероприятия празднования столетия поэта пройдут в сентябре-октябре 2023 года.

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