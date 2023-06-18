2024 год в Табасаранском районе объявят Годом истории муниципалитета

Вчера, 17 июня, в администрации Табасаранского района с участием главы муниципалитета Магомеда Курбанова состоялся круглый стол на тему «Вехи исторического развития Табасарана».

Инициатором проведения научно- практического мероприятия был доктор исторических наук, профессор ДГПУ, Магомед Гасанов, автор многочисленных трудов по истории Табасарана. То, что история родного края имеет не только умозрительный интерес, показал состав желающих поучаствовать в работе круглого стола. Это не только профессиональные историки и учителя образовательных учреждений района, но и депутаты Народного Собрания РД Алавудин Мирзабалаев и Сефер Алиев, руководитель Агентства печати и информации РД Абдуразак Джамалутдинов, общественные деятели.

«Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего. Мы ожидаем от профессиональных историков новых интересных сведений, которые будут введены в научный оборот и в поле зрения широкой общественности, а от любителей родного края — документацию и сведения о родных селах. Опираясь на них, к 95-летнему юбилею нашего района мы планируем издать новую редакцию книги по истории Табасарана и по истории населенных пунктов», — сказал Магомед Курбанов.

Магомед Гасанов в свою очередь рассказал о некоторых этапах истории Табасарана, о своих трудах по ее изучению. Он также поблагодарил руководство муниципалитета за вклад в развитие и сохранение культуры и истории района. Доклады, которые были представлены присутствующим в рамках мероприятия, имели широкую направленность: от взаимоотношений Табасарана и Древней Руси до подробностей о нашествии Надир-шаха, оставившем глубокий след в народной памяти. Обсудили и необходимость визуализации эпохальных событий из истории народа. Например, актуальной задачей для историков является локализация места Дюбекской битвы с Надир-шахом.

Краеведение является основополагающим элементом для сохранения истории населенных пунктов. На проблемы в этой области указал выступивший с докладом учитель истории Туруфской средней школы Хизритдин Саидахмедов. По его словам, основная проблема — физическое исчезновение памятников.

Кроме того, при отсутствии письменных источников необходимо собирать свидетельства еще живых очевидцев. В ходе мероприятия председатель Совета старейшин района Исамудин Рамазанов высказал мнение, что в предмет «История Дагестана» обязательно должны быть включены имена героев России и Дагестана — Рустама Мурадова, Эседуллы Абачева, Руслана Курбанова, Исрафила Магомедова, Нурмагомеда Гаджимагомедова и др. После докладов состоялось их обсуждение. Участники озвучили свои предложения, в том числе — создание рабочей группы по изучению истории сел Табасарана, в которую войдут учителя истории и энтузиасты-краеведы. А Алавудин Мирзабалаев предложил объявить следующий год годом истории Табасаранского района.