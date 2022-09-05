200 тыс. молодых дагестанцев станут участниками патриотических мероприятий в 2022 году

В ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов под руководством премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова, с докладом о патриотическом воспитании молодежи выступил министр по делам молодежи РД Камил Саидов.

Руководитель министерства отметил, что основными задачами патриотического воспитания молодежи являются сохранение общей исторической памяти, развитие системы патриотических клубов и движений, а также увеличение численности молодежи, вовлеченной в патриотические проекты.

«С целью сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны в течение текущего года будет реализовано свыше 40 крупных всероссийских и республиканских мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек.

В республике проводятся все всероссийские мероприятия — от акции «Блокадный хлеб» в январе до «Дня неизвестного солдата» в декабре», — подчеркнул Саидов.