200 детей из Донбасса приедут в Дагестан в рамках образовательной программы

200 детей из ДНР и ЛНР прибудут в Дагестан в рамках образовательной программы Минпросвещения РФ, которая реализуется Дагестанским государственным педагогическим университетом. Об этом сообщил и.о. проректора по воспитательной и социальной работе ДГПУ Руслан Гереев. Всего планируется организация четырех смен, по 50 обучающихся 8-10 классов, прибывших с территории Донбасса, которые будут расселены на базе отдыха в Каякентском районе на берегу Каспийского моря.

Для детей подготовлена насыщенная культурная программа, интересные встречи, экскурсии, концерты, тематические занятия, мастер-классы, спортивно-оздоровительные мероприятия и многое другое. Проведение смен намечено на июнь и июль.