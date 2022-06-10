Общество

200 детей из Донбасса приедут в Дагестан в рамках образовательной программы

Оставить комментарий

200 детей из ДНР и ЛНР прибудут в Дагестан в рамках образовательной программы Минпросвещения РФ, которая реализуется Дагестанским государственным педагогическим университетом. Об этом сообщил и.о. проректора по воспитательной и социальной работе ДГПУ Руслан Гереев. Всего планируется организация четырех смен, по 50 обучающихся 8-10 классов, прибывших с территории Донбасса, которые будут расселены на базе отдыха в Каякентском районе на берегу Каспийского моря.

Для детей подготовлена насыщенная культурная программа, интересные встречи, экскурсии, концерты, тематические занятия, мастер-классы, спортивно-оздоровительные мероприятия и многое другое. Проведение смен намечено на июнь и июль.

Также читают:

В отдалённых селах подключат высокоскоростной инте...
Полвека на страже здоровья агульцев
Капитальный ремонт проведут в 210 школах Дагестана
«Россети Северный Кавказ» полностью восстановили э...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.