20 туроператоров ознакомятся с туристическим потенциалом Агульского района

Сегодня, 21 февраля, на еженедельном совещании у главы Агульского района с основным докладом об оперативной обстановке выступил главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов.

В своем докладе он сообщил о текущей ситуации в районе и напомнил о продолжении прививочной кампании:

«На сегодняшний день в ковид-госпитале проходят лечение 4 человека. Тяжелых больных нет. Эпидемиологическая ситуация улучшается. Количество вакцинированных достигло 68%. К нам поступило 10 доз вакцины, 4 из которых использовано».

Кроме того, Багаудинов проинформировал присутствующих о несчастном случае со смертельным исходом в селе Дулдуг.

«В районе 23:00 часов в службу скорой помощи поступило сообщение. К моменту приезда кареты скорой помощи местные жители уже подняли жителя села Дулдуг, упавшего с моста, расположенного на развилке дороги в Кушандере. Признаки жизни еще подавал, но было обморожение тела. С нашей стороны были проведены все необходимые мероприятия, в том числе подключение к ИВЛ, но травмы были несовместимы с жизнью», — с прискорбием сообщил руководитель учреждения здравоохранения.

По этому поводу руководитель муниципалитета отметил необходимость со стороны соответствующих структур ставить в известность о событиях в районе администрацию муниципалитета. «Вам что, сложно просто позвонить и сообщить, что такое происшествие произошло? У нас есть регламент, по которому в случае каких-то происшествий в первую очередь должны уведомлять главу того территориального муниципалитета, где произошло событие. Первый, кто несет ответственность, чтобы ни случилось в этом районе, — это глава муниципального образования», — напомнил глава Агульского района Закир Каидов и поручил своему заместителю Назиму Юсуфову еще раз донести этот регламент до соответствующих структур.

По линии электроснабжения о ситуации в муниципалитете рассказал мастер участка райэлектросетей Закир Магомедов. Он со своей стороны известил присутствующих об отсутствии на прошлой неделе аварийных отключений со стороны их организации и отметил, что перебои в энергообеспечении были совершены без их ведома и связаны они с нагрузкой на электролинии в Кулинском районе.

«Были отключения, связанные с тем, что Кулинский район до сих пор получает электричество через наш район. В связи с повышением нагрузок в вечернее время бывали отключения. Как долго это будет продолжаться, пока неизвестно», — проинформировал Магомедов.

По поводу подобных отключений глава муниципалитета Закир Каидов выразил возмущение, когда по различным проблемам, возникающим в Кулинском, Курахском, Гергебильском и Сулейманстальском районах, страдает Агульский район.

По ситуации, связанной с бесперебойным электроснабжением, свое недовольство выразил и начальник УСЗН по Агульскому району Мирзаали Магадаев. По словам руководителя ведомства, по этим причинам не всегда удается вовремя перезапускать компьютерные программы, необходимые для обслуживания населения. И зачастую это может продолжаться днями. Для выхода из ситуации во время аварийных отключений глава муниципалитета предложил обзавестись устройствами бесперебойного электропитания.

Далее руководитель муниципалитета призвал на всех уровнях консолидировать усилия для достижения поставленных целей. Так, по мнению Закира Каидова, из-за подобных причин 3 год подряд школьники села Арсуг после пожара, разрушившего школу, занимаются в приспособленных помещениях. В качестве примера руководитель муниципалитета привел и разрушенный мост, ведущий в Бедюк. Уже 6-й год республиканские органы власти обещают помочь, но работа стоит на месте. Причину этого руководитель муниципалитета увидел, в том числе и в плохом освещении и недоработке проблем на правительственном уровне.

«Только тогда, когда мы с вами правильно будем работать, реагировать и доносить до них, они будут реагировать. Надо готовить обращения через прокуратуру», — отметил Закир Каидов.

Также глава района призвал жителей района заниматься личным подсобным хозяйством с государственным субсидированием. «Мы хотим, чтобы население, которое здесь живет, не просило работу, где будут 5-6 тыс. рублей получать, а вело свое подсобное хозяйство, и государство будет субсидировать. Но не все понимают. Необходимо донести это до населения. При благополучном развитии хозяйства даже в бюджетной работе отпадет необходимость», — напомнил руководитель района и связал пассивное поведение с отсутствием достоверной информации.

Кроме того, обсудили вопросы туристического потенциала. Как отметил Закир Каидов, главной проблемой развития туризма является отсутствие инфраструктуры. «С потеплением к нам направится поток туристов. Есть магазины, но нет стабильно работающих этнокафе, в которых готовились бы наши национальные блюда и куда можно в любое время зайти. К нам приехали гости и снимают документальный фильм о Дагестане, в частности о районе, но мы не знаем, где их разместить. У нас иногда коленки дрожат, когда говорят, что гости приедут, потому что нет условий для размещения. Туристам интересна наша архитектура, кухня, традиции, национальная одежда, язык им все интересно, но у нас нет инфраструктуры. Нам надо создавать это все. Когда создаются определенные условия для развития туризма, переходят на личности», — сказал Каидов и напомнил, что кем бы ни был инвестор, который желает вкладывать инвестиции в муниципалитет и развивать, в том числе туризм, он это поддержит.

В продолжение темы руководитель муниципалитета сообщил о приезде на текущей неделе в муниципалитет представителей 20 туроператоров. По этому поводу он напомнил о той же имеющейся проблеме размещения гостей.

«На этой неделе приедут 20 туроператоров и ознакомятся с нашим туристическим потенциалом и уедут от нас с положительными или с отрицательными эмоциями. И в случае отсутствия условий для туризма к нам будут приезжать только туристы на мотоциклах, которые даже и рубль могут не потратить в районе. А наша цель в том, чтобы сюда приезжали туристы, готовые здесь проживать некоторое время. Мы кровно должны быть заинтересованы в том, чтобы этот район и села сохранились. Мы район откроем для них», — заключил Закир Каидов, призвав каждого донести до населения необходимость создания привлекательных условий для ведения бизнеса и туризма.

Камиль Мирзоев