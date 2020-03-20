Культура

20 марта анонсировано открытие Анатомического музея на базе ДГМУ

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Новый музей будет носить имя Николая Курдюмова, который в течении сорока четырех лет возглавлял кафедру анатомии Дагестанского государственного медицинского института.

Новый музей оснащен высокотехнологичным оборудованием, а также значительным количеством анатомических препаратов, которые изготавливаются с применением метода полимерного «бальзамирования».

К открытию музея приурочено проведение конференции, в которой примет участие председатель комиссии по анатомии и антропологии координационного совета Министерства образования России Владимира Николенко.

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