20 марта анонсировано открытие Анатомического музея на базе ДГМУ

Новый музей будет носить имя Николая Курдюмова, который в течении сорока четырех лет возглавлял кафедру анатомии Дагестанского государственного медицинского института.

Новый музей оснащен высокотехнологичным оборудованием, а также значительным количеством анатомических препаратов, которые изготавливаются с применением метода полимерного «бальзамирования».

К открытию музея приурочено проведение конференции, в которой примет участие председатель комиссии по анатомии и антропологии координационного совета Министерства образования России Владимира Николенко.