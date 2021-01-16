195 дагестанцев-ветеранов боевых действий в Афганистане получат жилье

15 января на совещании при врио главы республики Сергее Меликове, посвященном вопросу обеспечения детей-сирот, детей без попечения родителей и ветеранов афганской войны жильём, принято решение обеспечить жильём 195 ветеранов афганской войны.

Врио главы республики выразил недовольство темпами и качеством выполнения работы в направлении обеспечения ветеранов боевых действий жильём. Поддержка будет оказана тем ветеранам, что встали на учёт за улучшением жилищных условий до 1 января 2005 года. Так, до этой даты на учёт встало 685 воинов-афганцев, после — 2346.

Наряду с этим по статистике предыдущих лет обеспечение жильём проводилось на низком уровне: в 2018 году субсидии получили 29 человек, в 2019 году — 62, в 2020 году — 83. Размер субсидий ветеранам-афганцам на одного человека при этом составляет около 1 миллиона 144 тысяч рублей. Субсидироваться может также и процентная ставка по ипотечному кредиту.

На совещании также поставлен вопрос о выделении ветеранов-афганцев из общей категории льготников в отдельную.