19 дагестанцев получат статус ветеранов боевых действий

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Мурад Казиев провёл в пятницу заседание Республиканской комиссии по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории региона.

Вице-премьер сообщил, что работа будет продолжена до формирования окончательного списка.

«Считаю, что мы должны провести эту работу на должном уровне, чтобы участники отрядов народного ополчения и их близкие почувствовали внимание со стороны государства и могли рассчитывать на установленные законодательством меры социальной поддержки», — подчеркнул Казиев.

После оглашения фамилий претендентов состоялось голосование, члены комиссии единогласно проголосовали за включение 19 человек в перечень лиц, принимавших участие в боевых действиях. Решение о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий в ближайшее время будет принято Правительством региона.