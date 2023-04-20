19 апреля в политической жизни нашей многонациональной республики произошло масштабное событие — впервые Глава РД Сергей Меликов огласил Послание НС РД

«На это мероприятие были приглашены все слои общества — депутаты федерального и регионального парламентов, руководители органов исполнительной власти республики, местного самоуправления, представители общественных и религиозных объединений и СМИ.

Глава РД Сергей Алимович фактически выступил программными заявлениями, где охватил все сферы жизнедеятельности. Он подробно останавливался по каждому направлению социальной сферы, особое внимание уделил истории, вспомнил наших дедов и нынешних военнослужащих, которые защищают интересы угнетенных народов.

Также Сергей Меликов говорил о здравоохранении, образовании, культуре, цитировал слова великих дагестанских поэтов, применяя их к сегодняшним реалиям.

Безусловно, строительство больниц и школ, благоустройство общественных территорий и скверов, модернизация дорог и жилищно-коммунального хозяйства — это приоритет для всех уровней власти.

Муниципальная власть вносит свой неоценимый вклад в общее развитие страны и благополучие каждого гражданина. Надеюсь, что труд муниципальных служащих будет оценён достойно и в органы местного самоуправления будут привлечены высококвалифицированные специалисты.

В общем, Сергей Алимович указал векторы поступательного развития Дагестана», — написал в телеграм-канале глава МР «Карабудахкентский район» Махмуд Амиралиев.