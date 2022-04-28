180 «Земских докторов» появится в сёлах Дагестана в 2022 году

На совместной пресс-конференции главы Дагестана Сергея Меликова и руководителя Минздрава РД Татьяны Беляевой, посвящённой итогам семинар-совещания по теме «Модернизация здравоохранения и развитие медицины в РД», были озвучены задачи по модернизации первичного звена здравоохранения.

Среди прочих задач на текущий год Татьяна Беляева озвучила, что в 2022 году работу получат больше 180 медиков по программе «Земский доктор». Это 171 врач и 13 фельдшеров.

Напомним, что участие в данной программе и работа на селе предполагает оплату врачам в размере 1-1,5 млн рублей, фельдшерам — 500-750 тысяч рублей.