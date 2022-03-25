18 нелегальных майнинг-ферм выявлено в 2022 году в Дагестане

О хищении электроэнергии майнинг-фермами говорили на совещании под руководством Председателя Правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова.

В режиме ВКС к обсуждению были подключены главы муниципальных образований, руководство сетевых компаний.

«Нелегальные майнинговые фермы существенно перегружают электросети, создают риски веерных отключений электричества по всей республике, а расходы за потребленное электричество вынуждены покрывать граждане и предприятия республики», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Анализ показывает, что за истекший год деятельность по майнингу получила широкое распространение, потребление электрической энергии в республике увеличилось.

На совещании было решено, что необходимо обеспечить на должном уровне организацию «точечных» мероприятий по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии на конкретных фидерах и установление возникающих «очагов» увеличения энергопотребления без оплаты.