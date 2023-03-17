18 марта 2014 года – день воссоединения России с Крымом

Администрация города Махачкалы, Управление культуры не обошли стороной это важнейшее историческое событие.

Программа мероприятий, посвященных 9-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией:

17 марта: митап «Россия и Крым – общая история» в Центральной городской библиотеке нового поколения; заседание клуба «Крым наш – был, есть и будет» с презентацией видеоролика «Крым в русском искусстве» в библиотеке-филиале №6 Махачкалинской ЦБС; урок-беседа «Крым наш» в детской школе искусств №4; исторический час «Крым и Россия» в ДК ВОС; исторический час «Крым-Россия. Возвращение домой» в филиале ЦТКНР п.Новый Кяхулай.

18 марта: исторический экскурс «Россия и Крым – общая судьба» в детской библиотеке-филиале №9 Махачкалинской ЦБС; инфочас «Крым жемчужина России» в библиотеке-филиале №10; мастер-класс «Севастопольская роспись» в библиотеке-филиале №3; час истории «Крым – частица великой России» в библиотеке-филиале №2. Историко-познавательный час «Крым и Россия: прошлое и настоящее – сквозь призму истории» в детской школе искусств №1; исторический час «Крым и Россия» в детской школе искусств №2; классный час «Крымская весна» в детской школе искусств №3 и №5; классный час, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией: «Наша Крымская весна» для учащихся отделения «Народные инструменты» и «Искусство театра» в детской школе искусств №6; тематическая беседа с учащимися об истории и культуре Крыма и о наиболее значимых фигурах в истории искусства, связанных с Крымом; показ художественного фильма «Крым» в детской школе искусств №7; классный час на тему «Россия и Крым – идём одной дорогой» в детской школе искусств №8;

круглый стол «Крымская весна» в филиале ЦТКНР с.Новый Хушет; лекция-презентация «Воссоединение Крыма с Россией» в филиале ЦТКНР п.Тарки.