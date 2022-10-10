179 территорий изменят облик Дагестана благодаря нацпроекту

В Республике Дагестан начинается итоговый этап работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего в программу в этом году вошли 179 территорий – 62 дворовые и 117 общественных, на 99 – работы уже завершены, на 80 – еще ведутся.

Перед подрядчиками стоял большой объем работы – от демонтажа и полной очистки дворов, до настила нового асфальта, установки детских площадок, резиновых безопасных покрытий, воркаут-площадок, освещения и скамеек. В некоторых дворах также ведется установка новых беседок. Парки, скверы, набережные становятся новыми, а где-то даже и единственными местами для семейного отдыха и прогулок. К примеру, в Хасавюртовском районе новые парковые зоны появились в селах Османюрт, Симсир, Теречное, Новогагатли и Чагаротар. Отметим, что с начала реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в республике удалось благоустроить 273 общественных территорий.

Кроме этого, благодаря результативному участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, дополнительно благоустроили 3 территории: улицу Рзаева в Дербенте, ул. Ленина в Дагогнях и «Городской сад» в Буйнакске, на котором завершаются ремонтные работы.