К началу нового учебного года в Дагестане начнут работу 171 инновационный образовательный центр в 39 муниципалитетах и двух малых городах республики. Речь идёт о Точках Роста, Кванториумах, IT- клубах.
Данные мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». Новые учреждения дополнят сеть инновационных центров, которые уже функционируют в Дагестане.
171 инновационный образовательный центр начнёт свою работу в Дагестане в новом учебном году
К началу нового учебного года в Дагестане начнут работу 171 инновационный образовательный центр в 39 муниципалитетах и двух малых городах республики. Речь идёт о Точках Роста, Кванториумах, IT- клубах.