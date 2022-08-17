171 инновационный образовательный центр начнёт свою работу в Дагестане в новом учебном году

К началу нового учебного года в Дагестане начнут работу 171 инновационный образовательный центр в 39 муниципалитетах и двух малых городах республики. Речь идёт о Точках Роста, Кванториумах, IT- клубах.

Данные мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». Новые учреждения дополнят сеть инновационных центров, которые уже функционируют в Дагестане.