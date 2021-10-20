Общество

17 октября в селе Ихрек открыли обновлённый родник

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В селении Ихрек Рутульского района после реставрации открыт обновленный родник. Инициатором реставрации выступила председатель Регионального отделения «Союз женщин России в Республике Дагестан» Интизар Асадуллаевна Мамутаева. По словам Интизар Асадуллаевны, она реализовала эту инициативу в своём родовом селе в память о своей матери Муслимат. В церемонии открытия приняли участие глава администрации сельского поселения «сельсовет Ихрекский» Султан Гасангусейнов, специалисты организаций и жители села.

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