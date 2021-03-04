17 марта вступит в силу постановление Совета Федерации по Дагестану

17 марта вступит в силу принятое по итогам Дней Дагестана Постановление Совета Федерации. До этого времени можно вносить коррективы.

Сергей Меликов подвел итоги Дней Дагестана в Совете Федерации. Он отметил, что вопросы республики обсудили на шести заседаниях комитетов и на итоговом пленарном заседании. Сенаторы поддержали все озвученное, начиная от стратегических вопросов до социальных программ для людей, и включили в Постановление.

Меликов отметил самые важные вопросы — развитие Аэропорта и Морского порта.

Также он коснулся наболевшей проблемы с мусором. С 1 марта у Дагестана будет надежный региональный оператор.