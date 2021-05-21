16 ведущих животноводческих хозяйств представляют Дагестан на XXI Российской выставке племенных овец и коз в Минводах

XXI Российская выставка племенных овец и коз проходит традиционно в мае и завершится 21 числа. Дагестан представляет 16 животноводческих хозяйств.

19 мая в рамках выставки прошла научно-производственная конференция под руководством первого замминистра сельского хозяйства России Джамбулата Хаутова, где были обсуждены перспективы и проблемы развития овцеводства.

Достижения и проблемы дагестанского овцеводства озвучил зампредседателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. По факту озвученных проблем, в частности с опустыниванием отгонных земель, Джамбулат Хаутов сообщил, что государственная поддержка аграриев и отрасли будет продолжена.