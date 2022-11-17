Вопросы комплексного развития города Дербента обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

16 ноября Глава Республики Дагестан провёл совещание по вопросам реализации государственной программы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования города Дербент».

В рамках совещания Сергей Меликов отметил рост популярности Дербента, о чем свидетельствует увеличение его посещаемости туристами.

Кроме того, Глава Дагестана подчеркнул заслугу сенатора России Сулеймана Керимова и властей Дербента в преобразовании города. «Мы видим, что деньги, вкладываемые частным инвестором, государством, республикой и собственно муниципалитетом, расходуются экономно, но при этом качественно. Это позволяет высоко оценивать работу мэра и его команды», — сказал Меликов.

В рамках заседания выступили докладчики по основным вопросам на повестке мероприятия. Подводя итоги, Глава республики поручил ответственным лицам организовать рабочую группу и детально изучить предложения, касающиеся развития Дербента.