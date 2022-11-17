Политика

Вопросы комплексного развития города Дербента обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

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16 ноября Глава Республики Дагестан провёл совещание по вопросам реализации государственной программы РД «Комплексное территориальное развитие муниципального образования города Дербент».

В рамках совещания Сергей Меликов отметил рост популярности Дербента, о чем свидетельствует увеличение его посещаемости туристами.

Кроме того, Глава Дагестана подчеркнул заслугу сенатора России Сулеймана Керимова и властей Дербента в преобразовании города. «Мы видим, что деньги, вкладываемые частным инвестором, государством, республикой и собственно муниципалитетом, расходуются экономно, но при этом качественно. Это позволяет высоко оценивать работу мэра и его команды», — сказал Меликов.

В рамках заседания выступили докладчики по основным вопросам на повестке мероприятия. Подводя итоги, Глава республики поручил ответственным лицам организовать рабочую группу и детально изучить предложения, касающиеся развития Дербента.

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