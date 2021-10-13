Общество

1500 тысяч семей в Дагестане получили выплаты при рождении пятого и более детей

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1500 дагестанских семей получили выплаты в рамках дополнительных мер социальной поддержки семей имеющих детей.

С начала 2007 года многодетным малоимущим семьям Дагестана, выплачиваются единовременные денежные выплаты при рождении пятого и каждого последующего ребенка.

Согласно Указу Президента РД «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», семьям, попадающим под данную категорию, где родился пятый, и каждый последующий ребенок осуществляется единовременная выплата в сумме 10 000 рублей. При рождении десятого и каждого последующего ребенка размер единовременной выплаты составит 300 тысяч рублей, одновременно двух детей – 20 тысяч рублей, одновременно трех и более детей – 100 тысяч рублей.

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