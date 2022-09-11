1500-летие Кайтагского Уцмийства грандиозно отпраздновали в Кайтагском районе

10 сентября в Кайтагском районе состоялось грандиозное празднование 1500-летнего юбилея Кайтагского Уцмийства.

К данному значимому событию муниципалитет подготовился основательно: были развешаны тематические баннеры с лозунгами «Кайтагское Уцмийство – 1500 лет Великой истории!», «Кайтаг: из глубины веков – к процветанию Дагестана!», установлена пятнадцатиметровая сцена, оформленная в кайтагском народном стиле, украшением площадки стал 12-ти метровый щит, на котором яблоками из местных садов была выложена надпись «1500 лет Кайтагскому Уцмийству».

Также к празднику были организованы выставки картин кайтагских и дагестанских художников, вдоль стены культурного центра располагались портреты выдающихся Кайтагских уцмиев: Рустам-хана, Ахмед-хана, Хула Мухаммада Баршамайского и Амир-Гамзы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда Султана Алисултанова и Гаджимагомеда Камбулатова, полотна с изображением важных исторических событий, горных аулов и цветущих пейзажей Кайтага и Дагестана.

На праздничной площадке для гостей были представлены десятки майданов с оригинальными блюдами национальной кухни и выставками атрибутов этнической культуры, развернутые представителями Ахтынского, Акушинского, Агульского, Дахадаевского, Лакского, Тляратинского, Каякентского, Карабудахкентского, Кизлярского, Дербентского, Магарамкентского и Докузпаринского районов.

По центру площадки располагался стол с 4-мя тысячами экземпляров научно-популярных изданий, посвященных истории Кайтага: «Кайтагское Уцмийство» — 3 тысячи экземпляров авторства главы Кайтагского района, доктора политических наук Алима Темирбулатова и «Кайтаг с древнейших времен – первая половина XIX в.» — 1 тыс. экземпляров, автором книги является старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, доктор исторических наук, доцент кафедры востоковедения ДГУ Арсен Муртазаев. Книги лежали в свободном доступе, любой желающий мог взять научную литературу на память. Все книги были разобраны в течение полутора-двух часов народных гуляний.

Важно отметить, что в рамках празднования 1500-летия Кайтагского Уцмийства также состоялся и II Международный кулинарный фестиваль «Вкусный Кайтаг» с участием международных судей WORLD CHEFS-WACS и талантливых кулинаров, которые накрыли стол с традиционными блюдами и напитками.

По случаю праздника Кайтагский район посетили почетные гости: Председатель Правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский с делегацией, Генеральный секретарь Евразийского регионального отделения «Объединенные Города и Местные Власти» Расих Сагитов, заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Анна Куваева, Министры Правительства Республики Дагестан, депутаты Народного Собрания РД, Генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Махачкала» Александр Астанин и руководитель Дагестанского государственного заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов.

Радушно встретив приезжих гостей, глава Кайтагского района Алим Темирбулатов вместе делегацией совершили обход майданов. Останавливаясь у каждого из них, они пробовали представленные блюда даргинской, аварской, лезгинской, табасаранской, азербайджанской, кумыкской и русской кухни, осматривали внутреннее убранство павильонов, танцевали под мелодии народных музыкальных инструментов и общались с представителями соседних муниципалитетов.

После обхода майданов делегация побывала на спортивном стадионе Маджалисской СОШ имени Темирханова, где проходили «Кайтагские игры», в рамках которых проводились различные спортивные соревнования. Алим Темирбулатов пожелал удачи спортсменам, отметив, что спорт делает человека не только сильным физически, но и поднимает дух, воспитывая патриотизм.

Открывая торжественную часть праздника, ведущая мероприятия Эльмира Шейхова назвала Кайтагский район музеем под открытым небом, древнейшим и интереснейшим регионом юго-восточной части предгорного Дагестана, где каждая пядь земли дышит древностью.

«Первое упоминание о Кайтаге было в V-VII веках, а в VIII веке возникло Кайтагское Уцмийство. Наивысший расцвет Уцмийства пришелся на XIV-XV вв. Свод законов из 7 глав создан уцмием Рустам-ханом в XVII веке», — рассказала она и передала слово для приветствия главе Кайтагского района Алиму Темирбулатову.

Поприветствовав гостей и жителей муниципалитета, Алим Темирбулатов поздравил их с великой датой в Кайтагской истории и цивилизации — 1500-летием Кайтагского Уцмийства.

«Сегодня мы отмечаем великую дату нашей истории и цивилизации, которая насчитывает 1500 лет. Для того чтобы жить на этой земле и иметь право на существование, наши предки пролили много крови. Сначала было Кайтагское Царство, потом — Уцмийство, а теперь это наш любимый Кайтагский район, но, несмотря на то, что менялись правовые формы, самоназвание Хайдакь (Кайтаг) оставалось неизменным. Наша древняя земля хранит в себе мудрость предков, которые в мире и согласии проживали на одной территории, поскольку ими руководили справедливые правители. Разнообразие наций и конфессий не помешало им сохранить мир и единство, поскольку они понимали, что только так смогут противостоять многочисленным врагам и спасти свою Родину. Есть такое поверье, что уцмии в пятницу ходили в мечеть, в субботу – в синагогу, а в воскресенье – в церковь, мудрость его заключается в том, что они, будучи правителями, хотели этим выразить уважение представителям всех религий, живущих под их правлением. Поэтому внутри Кайтага всегда царил мир, не было межнациональных и межконфессиональных конфликтов. В этом разнообразии и была красота Кайтага – его разноцветье, его многотравье манящее ароматом! Сегодня Кайтаг такой же красивый и дружелюбный, но, к счастью, о своей безопасности мы больше не беспокоимся, так как живем в составе мощной и Великой России. Поэтому мы спокойно развиваемся, храним свои традиции, чтим предков! Желаю всем благополучия, а наших гостей благодарю, за то, что они приехали разделить с нами этот праздник!» — поблагодарил глава муниципалитета.

Далее слово для поздравлений было предоставлено Председателю Правления Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ивану Цецерскому, который в своей речи назвал кайтагцев настоящими тружениками.

«Мы ознакомились с национальной кухней дагестанцев – каждое блюдо восхитительно, а чтобы его приготовить, нужно вырастить скот, заниматься земледелием. А это значит, что вы — настоящие труженики! Также мы увидели улыбки на ваших лицах, ваше дружелюбие, низкий вам поклон за это и за то, что вы поддерживаете Российскую Армию и нашего Президента Владимира Путина! Хочу сказать, что Дагестану есть к чему стремиться, это уникальный многонациональный регион, это жемчужина России. Не может быть России без Дагестана и Дагестана без России. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам мирного неба над головой!» — пожелал он.

Затем на мероприятии выступил Генеральный секретарь Евразийского регионального отделения «Объединенные Города и Местные Власти» Расих Сагитов.

«Уважаемый Алим Магомедович и все кайтагцы, я очень рад приветствовать вас на вашем празднике 1500-летия Кайтагского Уцмийства. Я представляю Евразийское региональное отделение «Объединенные Города и Местные Власти» и передаю вам большой привет от нашей организации и поздравления от Президента Всемирной организации ОГМВ, мэра Казани Ильсура Метшина. Благодарю Алима Темирбулатова за приглашение, за возможность побывать в вашем районе. Я был рад узнать о том, что ваш глава пишет книги на славу своего района и народа, это его вклад в то, чтобы Кайтагский район был представлен на российско-евразийском уровне и стал частью Евразийского муниципального Движения. Поздравляю всех вас!» — сказал он.

С поздравительной речью в адрес всех кайтагцев выступила и заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Анна Куваева, которая отметила, что Кайтагский район и весь Дагестан динамично развиваются, благодаря усилиям главы муниципалитета, Руководства республики и многонационального народа.

«Примите самые искренние поздравления от вашего побратима — Калининского района Санкт-Петербурга! Сегодня ваша родная земля преображается, создаются условия для комфортного проживания. Дорогие жители, пусть этот праздничный день будет ярким и запоминающимся, пройдет в традиционном духе братства и единения. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и процветания вашему родному краю!» — пожелала Анна Куваева.

Официальная часть продолжилась выступлением Министра труда и социального развития РД Абдурахмана Махмудова, который передал приветственный адрес от Председателя Правительства Республики Дагестан руководству района и его жителям.

«Дорогие кайтагцы, вы все являетесь свидетелями исторического события — многовекового юбилея Кайтагского Уцмийства. Это достояние людей, мужественно отстоявших все, что им принадлежало. Хочу выразить слова благодарности Алиму Магомедовичу, который приложил усилия для того, чтобы возродить эту историю, напомнить о ней нынешнему поколению. Желаю кайцагцам здоровья, всех благ, успехов во всех начинаниях, мира и добра!» — сказал министр.

Также на мероприятии выступил депутат НС РД Юсуп Умавов. Он передал приветственный адрес кайтагцам от Председателя Народного Собрания Республики Дагестан и поздравил всех с этим знаменательным событием.

«Я приветствую вас на этом грандиозном событии! Благодаря усилиям главы Алима Темирбулатова и его команды Кайтагский район активно развивается: строятся объекты, детские сады и дороги, делается многое, что является фактором развития экономики и улучшения жизни кайтагцев. Я от души поздравляю вас с этим событием! Желаю здоровья и всего самого наилучшего!» — поздравил депутат.

Праздник продолжился зажигательным и искрометным танцем ансамбля «Лезгинка». Все собравшиеся громкими и продолжительными аплодисментами поддержали ребят, которые, несмотря на внезапно начавшийся проливной дождь, не прервали танец и довели его до конца.

Продолжение праздника состоялось в банкетном зале «Счастье», где для участников мероприятия были накрыты столы. В рамках торжественной программы также прошли награждения.

Главой района Алимом Темирбулатовым была объявлена Благодарность Ибрагиму Гаджикеримову – начальнику 4 спасательной части Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы ГУ МЧС России по РД за проявленные самоотверженность, высокий профессионализм и решительные действия, способствующие успешной ликвидации чрезвычайных ситуаций, Абдусаламу Арсланалиеву – начальнику отдела МВД России по Кайтагскому району за добросовестное выполнение служебных обязанностей при обеспечении правопорядка в муниципалитете, Магомеду Мирзаеву – тренеру по боксу Детско-юношеской спортивной школы района за профессиональную подготовку спортсмена, занявшего 1 место в Первенстве России по боксу среди юношей. Была вручена Почетная грамота и спортсмену Иману Магомедову, занявшему 1 место в весовой категории до 42 кг в Первенстве России по боксу.

Звание Почетного шеф-повара от Высшего кулинарного Совета императорского Дома Романовых было присвоено Кумсият Мирзаевой – президенту Ассоциации кулинаров по РД.

Удостоверение Почетного гражданина Кайтагского района Алим Темирбулатов вручил руководителю Дагестанского государственного заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулату Магомедову, отметив при этом, что он заслужил это звание своей дружбой, отношением к району и авторитетом.

В свою очередь Джамбулат Магомедов заявил, что ансамбль «Лезгинка» имеет множество наград, в том числе международных, но самой важной наградой является признание и любовь Родины и земляков.

«Наш коллектив буквально на днях вернулся из Донбасса, где сражаются наши ребята. «Лезгинка» выступала на передовой, чтобы поднять боевой дух нашей Армии, а сегодня выступила для вас, кайтагцев. Хочу сказать, что здесь я второй раз родился после страшной аварии, проведя более трех месяцев в Кайтагской районной больнице. Кайтагцы умеют сопереживать, приходить на помощь даже совсем незнакомым людям, я в этом лично убедился. С тех пор ваш район стал моей второй Родиной, и эта награда много значит для меня. Сегодня Кайтаг процветает, я побывал во многих местах и был приятно удивлен. Нет выше счастья, чем родиться в России, в Дагестане, быть одной семьей и служить своему народу!» — заявил Джамбулат Магомедов.

Затем артисты Даргинского театра имени Омарла Батырая показали гостям постановку «Рустам-хан», автором которого является Алим Темирбулатов, а педагог Маджалисской СОШ имени Темирханова Гулизат Мурадханова продекламировала авторское стихотворение, посвященное Кайтагу.

Далее приглашенные заслуженные артисты Дагестанской эстрады исполнили для всех собравшихся песни на родном и русском языках. Наряду с этим в Центре культуры села Маджалис также прошел праздничный концерт.

Фееричным завершением праздника стал зрелищный салют, осветивший небо над вечерним Кайтагом яркими разноцветными огнями.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов выражает огромную благодарность спонсорам праздничного мероприятия — депутату Народного Собрания РД Юсупу Умавову, генеральному директору Избербашского коньячного комбината Магомеду Абдуллаеву и уроженке села Джинаби Кайтагского района, проживающей в городе Москве Зареме Гусейновой.