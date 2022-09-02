15 сентября в Дагестане состоится четвертый Российский исламский экономический форум

Организаторами мероприятия выступают Агентство по предпринимательству и инвестициям Дагестана совместно с ПАО «Сбербанк» и Международной ассоциацией исламского бизнеса.

Ключевой темой мероприятия станет развитие исламского банкинга на Кавказе, пилотными площадками которого станут Дагестан и Чечня.

Для обсуждения этого вопроса в республику прибудут более 100 делегатов из ряда государств, главы некоторых республик Северного Кавказа.

Как отметил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Артем Хрюкин, тема развития исламского финансирования крайне актуальна и востребована участниками рынка. По его словам, в настоящее время все больше регионов изъявляют желание стать участниками этого проекта.

«Дагестан получает уникальный шанс стать пилотной площадкой. О том, как исламский банкинг будет входить в нашу жизнь, поговорят эксперты и специалисты мирового уровня, в том числе и банковского сектора», — подчеркнул Хрюкин, добавив, что работа форума также включит в себя заседание нескольких дискуссионных панельных секций.