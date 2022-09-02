15 сентября в Дагестане объявлено нерабочим праздничным днем

В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана 15 сентября 2022 года объявлено нерабочим праздничным днём. Соответствующее постановление 1 сентября подписал Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«В соответствии с Указом Президента Республики Дагестан от 6 июля 2011 г. № 104 «О Дне единства народов Дагестана» Правительство Республики Дагестан постановляет: считать 15 сентября 2022 года нерабочим праздничным днем», — говорится в постановлении.

Напомним, День единства народов Дагестана отмечается ежегодно с 2011 года.