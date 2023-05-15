Общество

15 мая стартует первый день форума НКО «Vектор раZвития»

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15 мая 2023 года в 11.30 на базе Исторического парка «Россия — Моя история» пройдет церемония открытия и пленарное заседание форума НКО «Vектор раZвития».

В работе форума примут участие представители НКО субъектов СКФО и ЮФО, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, ведущие эксперты некоммерческого сектора, руководители органов государственной власти.

Зарегистрироваться для участия и найти более подробную информацию о форуме и его программу можно на сайте: https://nko-vector-razvitiya.ru/

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