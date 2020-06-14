15 июня Дагестан переходит на 1 этап снятия ограничений

К такому решению пришли 13 июня во время заседания оперштаба под руководством Вдадимира Васильева. Республика переходит к первому этапу снятия ограничений, чему способствовала стабильная обстановка в регионе по коронавирусу. Глава республики поблагодарил всех причастных к стабилизации положения.

В Дагестане сегодня проводится 4030 тестов, уменьшилось число летальных исходов, все необходимые лекарственные средства в наличии.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Владимир Васильев призвал действовать, исходя из обстановки в каждом отдельном муниципалитете.