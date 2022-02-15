15 февраля к памятнику воинам-интернационалистам в Махачкале возложили цветы

15 февраля в Махачкале ветераны Афганской войны почтили память своих сослуживцев, возложив цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В мероприятии принял участие председатель Совета ветеранов в Махачкале, ветеран Афганской войны Алисултан Алисултанов. Он обозначил этот день как день встречи и скорби, отметив, что с каждым годом всё меньше сослуживцев принимают участие в памятных мероприятиях, что обусловлено их состоянием здоровья. По завершении церемонии участники мероприятия посетили закрытие чемпионата по дзюдо, посвящённого погибшим в Афганистане солдатам, который проходил в городе Каспийске.

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