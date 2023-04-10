15 апреля стартует голосование за объекты благоустройства

С 15 апреля по 31 мая по всей России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Дагестанцы выберут 11 общественных территорий, которые будут благоустроены в 2024 году.

Проекты территорий, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год. Это могут быть площади, скверы, аллеи, детские или спортивные площадки и другие общественные пространства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован Президентом Российской Федерации. Основная задача проекта – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и тем самым дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.

Всего с 2019 года в Дагестане только в рамках федерального проекта было благоустроено 889 пространств. В 2023 году будет реализовано 37 проектов-победителей общероссийского голосования прошлого года.