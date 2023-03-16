Образование

147 психолого-педагогических классов планирует открыть в Дагестане к началу нового учебного года

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Об этом на заседании Правительства Дагестана под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова рассказал министр образования и науки региона Яхья Бучаев.

Руководитель Минобрнауки республики в своем докладе озвучил, что Распоряжением Правительства РФ от 24 июня 2022 года № 1688-р утверждена концепция подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года, в рамках которой предусмотрено развитие психолого-педагогических классов в общеобразовательных организациях.

«В целях реализации данной концепции в каждом муниципальном образовании планируется открытие психолого-педагогических классов в школах. В настоящее время уже начата организационная работа по обеспечению открытия 147 психолого-педагогических классов в образовательных организациях республики с 1 сентября 2023 года», — заявил Бучаев.

Также он проинформировал глав муниципальных образований, что для этого им необходимо заключить целевые договора с Дагестанским государственным педагогическим университетом.

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